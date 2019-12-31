أخبار مصر | "عبدالرحيم": بدء تسليم شهادات اجتياز الورشة الرابعة لصحفيي المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالرحيم": بدء تسليم شهادات اجتياز الورشة الرابعة لصحفيي المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، بدء تسليم شهادات الورشة الرابعة والاخيرة لصحفيي المحافظات، والتي أقيمت في مدينة الإسماعيلية، في الفترة من 28 الى 31 ديسمبر الجاري.

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وأوضح "عبدالرحيم"، أن الورشة الرابعة شهدت مشاركة 40 زميل وزميلة من محافظات: (الاسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والشرقية، وشمال وجنوب سيناء)، حيث ناقشت محورين، الاول مهارات الديسك، والثاني عن صحافة الموبيل، حاضرت فيها الزميلة صفاء عاشور.

وبذلك تختتم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، ورشها التدريبية للزميلات والزملاء بجميع المحافظات، في كافة مجالات وانماط الصحافة الورقية والالكترونية بهدف تطوير الاداء المهنى للصحفيين، حيث بلغ اجمالي عدد المشاركين 210 صحفي وصحفية.