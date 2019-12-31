أخبار مصر | عميد "زراعة القاهرة": تقدمنا 50 مركزا عن العام الماضي.. وحصلنا على أعلى شهادات الاعتماد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد "زراعة القاهرة": تقدمنا 50 مركزا عن العام الماضي.. وحصلنا على أعلى شهادات الاعتماد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة، ومدير مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذي تخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة دفعة 1986/1987.



حاورت "الفجـر" الدكتور عمرو مصطفى، والحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية عام 1996، وحصل على العديد من الجوائز، وتدرج في المناسب الإدارية.

تسعى كلية الزراعة بجامعة القاهرة إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا في مجالات الزراعة وعلوم الحياة، وذلك من خلال تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.



وتحدث الدكتور عمرو مصطفى عن المبادرات التي شاركت بها الكلية، وخطتها للأعوام الدراسية المقبلة، فضلًا عن أبرز النجاحات التي حققتها.