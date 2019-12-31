أخبار مصر | عميد "زراعة القاهرة": تقدمنا 50 مركزا عن العام الماضي.. وحصلنا على أعلى شهادات الاعتماد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد "زراعة القاهرة": تقدمنا 50 مركزا عن العام الماضي.. وحصلنا على أعلى شهادات الاعتماد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة، ومدير مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذي تخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة دفعة 1986/1987.
حاورت "الفجـر" الدكتور عمرو مصطفى، والحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية عام 1996، وحصل على العديد من الجوائز، وتدرج في المناسب الإدارية.
تسعى كلية الزراعة بجامعة القاهرة إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا في مجالات الزراعة وعلوم الحياة، وذلك من خلال تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.
وتحدث الدكتور عمرو مصطفى عن المبادرات التي شاركت بها الكلية، وخطتها للأعوام الدراسية المقبلة، فضلًا عن أبرز النجاحات التي حققتها.
وإلى نص الحوار
إلى أي مدى وصلت الكلية لبرنامج الاعتماد والجودة؟
تقدمت كلية الزراعة 50 مركز عن العام الماضي في التصنيف الإنجليزي qs لعام 2019، وهو واحد من أهم التصنيفات العالمية، ومجموع كلية الزراعة بجامعة القاهرة هذا العام الحد الأدنى 90.1% والحد الأقصى 97.3%، وكانت المفاجاة بأن عدد طلاب البرامج الإنجليزية 600 طالب، وعدد طلاب البرنامج العربي 400 فقط .
هذا بالإضافة إلى حصول برنامج تصنيع الأغذية باللغة الانجليزية على الاعتماد الدولي من الهيئة الألمانية للاعتماد asiin، كأول برنامج دراسي في مصر، يعتمد من هذه الهيئة الدولية، وهي تعتبر من كبرى جهات الاعتماد على مستوي العالم .
كما حصل معمل الميكروبيولوجي بمجمع المعامل البحثية (ويضم أكثر من 20معمل بحثي علي أعلي مستوي عالمي بالكلية) على تجديد اعتماد المواصفات الدولية من المجلس الوطني للاعتماد، وتعتبر هذه الشهادة من أعلى شهادات الاعتماد التي يمكن للمعمل الحصول عليها، وهذا اعتراف دولي بكفاءة المعمل ودقة نتيجة التحاليل والقياسات التي تتم فيه.
ماهي المبادرات التي شاركت بها كلية الزراعة بجامعة القاهرة؟
كانت من بينهم مبادرة "همم الشباب"، وكانت تحت شعار كليتنا أحلى بينا، وذلك في السنة الأولى، وأيضًا شعار مزرعتنا أحلى بينا لتجميل الكلية قبل دخول الطلاب بأسبوعين، وذلك في السنة الثانية.
ويشارك في كل مبادرة ما يقرب من 120 طالب في كل مرة.
ماهي أهم المؤتمرات التي شاركت بها كلية الزراعة بجامعة القاهرة؟
كلية الزراعة نظمت مؤتمرًا علميًا حول الميكروبات المصاحبة للنبات بحضور 138 باحث، باستضافة فرع الجامعة التقنية لبرلين الألمانية بمدينة الجونة، وكان ذلك من ضمن فعاليات التعاون المصري الألماني في البحث العلمي وتبادل الخبرات بين جامعة القاهرة والجامعات ومؤسسات البحث العلمي الدولية في المشروعات البحثية.
ما هي البروتوكولات التي وقعتها الجامعة منذ توليك المنصب؟
وتم توقيع بروتكول تعاون بين الكلية ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابع لوزارة التعليم، لتدريب 1000 من الباحثين بالمعاهد والمراكز البحثية كدفعة أولى بمركز التدريب المهني بالكلية، وذلك بهدف رفع كفاءتهم البحثية وزيادة معدلات الجودة في الإدارة، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والابتكار 2030.
بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى بما يقرب من 250 دكتور من جميع المراكز البحثية والهيئات البحثية علي مستوى مصر .
وأيضًا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية وإحدى شركات الاتصالات الكبرى، وذلك من أجل زراعة مليون شجرة زيتون وزراعة عشرة آلاف شجرة مانجو وموالح، بدعم كامل من شركة فودافون، وذلك في مزرعة الكلية، بالإضافة إلى زراعة مليون شجرة زيتون ويتكلف المشروع بالكامل اكثر من 12 مليون جنية
وأيضًا دشنت الجامعة أول مركز للتميز في العلوم الزراعية بمصر، وذلك بالشراكة مع جامعة كورنيل الأمريكية، وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومركز التمييز في الزراعة الأول من نوعة على مستوى الشرق الأوسط مع أكبر 4 جمعات أمريكية.
ما هي الأنشطة الطلابية التي شاركت بها بالجامعة؟
شاركت الجامعة كمنسق العام لمبادرة طلاب من أجل مصر على مستوي جميع الجامعات المصرية لأكثر من 600 طالب وطالبة من معظم كليات جامعة القاهرة بكلية الزراعة.
كلية زراعة القاهرة استعادت تفوقها بجوائز الطلاب ٣٩ العام الماضي على مستوى الجامعة، أما هذا العام ٤٢ جائزة، أيضًا شاركت الكلية في حفل فني راقي لفريق الإنشاد الديني وفريق الكورال بالكلية وتكريمه ، بالإضافة لذلك نظمت الكلية مسابقة العرض الفعال بين طلاب الكلية لاختيار أفضل مقرر وتم تكريم الطلاب الفائزين.
كما تم تنظيم يوم الوفاء لتكريم ما يقرب من 1200 من الإداريين والعامليين بالكلية، وإعطاء شهادة شكر وتقدير وعرفان من إدارة الكلية تقديرًا لمجهود كل موظف مخلص بالكلية، وأيضًا شاركت الكلية بعدد 12 مشروع ابتكاري في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار من أجل وضع حلول ابتكارية لكثير من مشاكل الزراعة والتصنيع الغذائي، وأيضًا في مجال تلوث البيئة.
ما هو أبرز الزيارات بكلية الزراعة بجامعة القاهرة؟
الكلية استقبلت صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وقام بدعم الكلية بمليون جنية لمجمع المعامل البحثية، وتم دعم صندوق التكافل بمليون جنيه.
ماهي أبرز النجاحات التي قدمتها الكلية؟
جاري تسجيل علامة تجارية باسم منتجات لكلية الزراعة جامعة القاهرة، وسنفتتح منافذ بيع للخريجين لمنتجات الكلية.