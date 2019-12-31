أخبار مصر | حصاد محافظة الجيزة 2019: إنجازات وترقيات وإقالات بالجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد محافظة الجيزة 2019: إنجازات وترقيات وإقالات بالجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عام 2019 العديد من الإنجازات على مستوى محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد، ومن أبرزها توزيع دراجات بخارية تحت شعار "دراجة لكل مواطن" بالإضافة إلى غلق العديد من سناتر الدروس الخصوص لمواجهة جشع المدرسين.

كما انجزت المحافظة الرد على العديد من شكاوي المواطنين وتقليصها من 21 يوم إلى 4 أيام، وحظر سير التوكتوك في المحافظة.

وتستعرض "الخليج 365" أبزر ما أنجزته المحافظة خلال 2019:-

إقالات مسئولين بالأحياء والمدن:

شهد عام 2019 العديد من القرارات الصارمة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة سوء النظافة على مستوى المدن والقري.

وأثناء جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ الجيزة، أقال رئيس الوحدة المحلية لمنيل شيحة من منصبه لتردى حالة النظافة بنفق المشاة وسوء حالة النظافة أعلى النفق.

وقامت أجهزة الرصد والمتابعة والمرافق بحى العجوزة بإلقاء القبض على 3 موظفين من مدينة كرداسة وحى بولاق الدكرور ينتحلون صفة موظفين بإشغالات حى العجوزة ويمرون على المحال التجارية لإبتزاز أصحابها وطلب أموال منهم.

إيقاف مدير إدارة الإشغالات لقطاع المنيرة الغربية بحى شمال الجيزة، وذلك لإتهامه بالتضليل وتقديم معلومات مغلوطة عن عدم وجود مخالفات بإحدى العقارات بمدينة الأمل مما ترتب عليه تمادى المخالف واستمراره فى الأعمال المخالفة.

إيقاف تراخيص سير التوك توك:

أصدر اللواء أحمد راشد قرارا بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة منها سير مركبات التوك توك، من خلال ديوان المحافظة، وتكون الجهة المنوطة الإدارة العامة للمرور فقط.

الجيزة خالية من الالتهاب السحائي:

نفت المحافظة في بيان لها، ما تردد عن وجود حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي وذلك ردًا على شائعات انتشرت بين عدد من أولياء الأمور حول إصابات بين تلاميذ عدد من المدارس بحى العمرانية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية أنه لا توجد اي حالات مؤكدة مصابة بمرض الإلتهاب السحائي الوبائي سواء بالمدارس أو بالمحافظة، مؤكدة أنه في حالة وجود أى حالات اشتباه فردية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال تلك الحالات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

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الرد على شكاوي المواطنين:

تلقت محافظة الجيزة خلال عام 2019، العديد من الشكاوي الواردة عن طريق غرفة الشكاوي بالمحافظة، حيث تم انجاز 96% منها والمشروعات المتبقية تتعلق بمشروعات جاري تنفيذها ولم يتم الإنتهاء منها.

غلق مراكز للدورس الخصوصية:

أغلقت محافظة الجيزة العشرات من مراكز الدورس الخصوصية بعدد من أحيائها والقرى التابعة لها، فى إطار الإجراءات الرادعة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز السناتر التعليمية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

إيقاف تراخيص البناء بمحيط المتحف المصري الكبير:

ومن أبرز القرارات التي اتخذها محافظ الجيزة خلال عام 2019، إيقاف تراخيص البناء بمحيط المتحف المصري الكبير، لكونها منطقة تخطيط بقرار من المحافظة رقم 7438 لسنة 2019.

وجاءت حيثات قرار محافظ الجيزة بناءا على كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

توزيع دراجات هوائية للمواطنين.

وتحت شعار "دراجة لكل مواطن" قام محافظة الجيزة بتوزيع دراجات بخارية على المواطنين وذلك لتشجيعهم على ممارسة الرياضة والأنشطة لما لها من أهمية فى تنمية القدرات العقلية والجسدية.

أكبر حركة ترقيات في تاريخ المحافظة:

وأعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكبر حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، حيث تضمنت الحركة ترقية 3 آلاف و641 موظفًا إعتبارًا من 1 يوليو 2019.

حصول الجيزة على المرتبة الأولي كعاصمة مبتكرة:

حصلت محافظة الجيزة في عام 2019، على المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية في مؤشر عاصمة الإبتكار وذلك خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي للإبتكار فى نسخته السادسة الذى عقد بمركز المنارة بالتجمع الخامس بحضور عددًا من المحافظين وممثلى بعض الجهات.

نقل مواقف السرفيس من المناطق العشوائية:

نجحت محافظة الجيزة في نقل 5 مواقف سرفيس عشوائية من شارع ربيع الجيزى وبجوار نفق شارع الهرم بحى جنوب للقضاء على الإنتظار العشوائى للسيارات والتى تسبب إعاقة للحركة المرورية.

وشملت هذه المواقف، موقف الجيزة إلى الحوامديه، وموقف الجيزة إلى البدرشين وموقف الجيزة إلى العياط وموقف الجيزة إلى المنيب وموقف الجيزة إلى الطالبيه الداخلى.

دهان العقارات باللون البيج:

شهدت المحافظة تغيرًا حضاريًا بالكامل، حيث تم الانتهاء من دهان 70 عقارا بلون البيج الموحد، ساهمت فى إحداث شكل جمالى للمنطقة وذلك إستكمالًا للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة لتجميل الطرق والمحاور الرئيسي.

