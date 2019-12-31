أخبار مصر | فتاة مغربية للمصريين بعد انتهاء منتدى شباب العالم: كلمة شكرًا قليلة في حقكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتاة مغربية للمصريين بعد انتهاء منتدى شباب العالم: كلمة شكرًا قليلة في حقكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب مشاركتهم المتميزة في منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص عدد من المشاركين من كل الدول قبل سفرهم على القيام بجولة سياحية في المعالم الأثرية والمدن الساحرة في بقاع مصر الحبيبة، لتتحول تلك الوفود إلى سفراء للدولة المصرية في دولهم.

نشرت فتيحة ابرار من المغرب، المشاركة في منتدي شباب العالم 2019 بعد انتهاء المنتدي عبر حسابها الرسمي بموقع "الفيسبوك" صور لها وهي في مصر معلقة عليها: "كلمة شكرًا قليلة في حقكم لقد أظهرتم للعالم ان مصر في الطريق الصحيح و قادرة على قيادة العالم وتغييره نحو الأفضل، شكرًا لكم يا شباب الغد، الغد بأمان في اياديكم".

وكشفت فتيحة ابرار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أن منتدى شباب العالم من أفضل المنتديات التي شاركت فيها في حياتي اذ انه فضاء لجميع الشباب للتعرف مع بعضهم البعض، تكوين صداقات جديدة، واكتشاف ثقافات مختلفة وعادات جديدة من مختلف أنحاء العالم، علاوة على اننا نناقش مواضيع مختلفة ومقترحات يمكن ان تكون مشاريع مستقبلية التي بدون سيكون لها صدى جيد لا في أفريقيا ولا في العالم كله".

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وتابعت: "شخصيا شاركت في مجموعة من الجلسات والورشات في مختلف المواضيع التي اعتبرها مصيرية مثل الذكاء التكنولوجي، السلام، قوة أفريقيا، حماية الغذاء... هي مواضيع مهمة و تؤثر بشكل مباشر في كل دول العالم الموجودة في المنتدى والتي تم الإجابة عنها في اخر المنتدى عن طريق اقتراحات جدولية التي سيتم تطبيقها في المستقبل".

واختتمت ثنائها قائلة: "اريد ان أضيف فقط لكل من سيقرأ كلامي، انت أو أنتي أينما كنت، كشباب الغد وقادة الغد، لا تتخلوا عن طموحاتكم ولا عن آمالكم نحو تحقيق اهدافكم، فهذه الآمال هي التي تبقينا على قيد الحياة وتجعلنا كل يوم نستيقظ لنحقق هدفنا الذي رسمناه من قبل، واذا ماكانت عندك الرغبة الكافية انك تضحي بأشياء لكي تصل لحاجات سترجع عليك بالنفع على المدى البعيد في حياتك، اعلم انه من الصعب ان تكمل وسوف تبقى في نفس المتاهة".

وعن كونها ضمن الشباب أضافت: "نحن كشباب لدينا كل الإمكانية لان نغير عالمنا وجعله عالما افضل لكل واحد منا، عالما يسوده المحبة والطمأنينة، عالما خاليا من الإرهاب والنبذ والقمع عالما يحمل شعار واحد، الا وهو السلام، السلام الحقيقي وهدا ما لمسناه في منتدى شباب العالم".

وفي نهاية وجهت الشكر لمصر أم الدنيا ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على احتضانه الفكرة وتنظيمه لهذا الحدث الرائع والأسطوري "منتدى شباب العالم" الحامل لمجموعة من الرسائل والتوصيات القيمة، حيث قالت: "شكرًا للمدينة الجميلة شرم الشيخ مدينة المحبة، السلام والتاريخ على ترحيبك بنا طيلة مدة المنتدى".