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أخبار مصر | "دفاع النواب": أردوغان يتدخل في ليبيا لخلق زعامة مفقودة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دفاع النواب": أردوغان يتدخل في ليبيا لخلق زعامة مفقودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مُذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد اتفاق أنقرة مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي، على مُذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية، ما هي إلا مناورة سياسية يجريها "أردوغان" بحثًا منه عن زعامة وريادة مفقودة.

وأضاف جمال، في تصريح إلى "الخليج 365"، أننا نثق في قدرات الجيش الليبي بأنه لن يسمح للجانب التركي أو غيره بنهب ثروات دولة ليبيا الشقيقة تحت غطاء الاتفاقية الخبيثة التي وقعتها أنقرة مع السراج، مُؤكدًا أن قضية الحفاظ على الأمن القومي المصري بكل دوائره الإقليمية والعربية والدولية خط أحمر وله أولوية قصوى من قبل مؤسسة الرئاسة والبرلمان المصري.

وأعرب عن ثقته في القرارات والخطوات التي تخطوها القيادة السياسية بشأن الأزمة الليبية الأخيرة، قائلا: "قرارات حكيمة بدبلوماسية يغلب عليها مصلحة الحفاظ على الأمن القومي العربي"، مضيفا أن مصر في الوقت الراهن عليها مهمة أمام العالم وهي إعادة إحياء الأمة العربية بالكامل.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على أن تحمي البلاد من أي مُعتدي يستهدف الأمن القومي المصري"، مُذكرًا أن "أردوغان" يستهدف مصر من بوابة دولة ليبيا بعد إسقاط وفشل كافة المُخططات الخبيثة ضد مصر وأن تلك المُخططات زادت اصطفاف الشعب المصري بجميع طوائفه مع القيادة السياسية.

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