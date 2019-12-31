أخبار مصر | "دفاع النواب": أردوغان يتدخل في ليبيا لخلق زعامة مفقودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دفاع النواب": أردوغان يتدخل في ليبيا لخلق زعامة مفقودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مُذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد اتفاق أنقرة مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي، على مُذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية، ما هي إلا مناورة سياسية يجريها "أردوغان" بحثًا منه عن زعامة وريادة مفقودة.

وأضاف جمال، في تصريح إلى "الخليج 365"، أننا نثق في قدرات الجيش الليبي بأنه لن يسمح للجانب التركي أو غيره بنهب ثروات دولة ليبيا الشقيقة تحت غطاء الاتفاقية الخبيثة التي وقعتها أنقرة مع السراج، مُؤكدًا أن قضية الحفاظ على الأمن القومي المصري بكل دوائره الإقليمية والعربية والدولية خط أحمر وله أولوية قصوى من قبل مؤسسة الرئاسة والبرلمان المصري.