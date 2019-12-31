أخبار مصر | "دفاع النواب": أردوغان يتدخل في ليبيا لخلق زعامة مفقودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دفاع النواب": أردوغان يتدخل في ليبيا لخلق زعامة مفقودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف جمال، في تصريح إلى "الخليج 365"، أننا نثق في قدرات الجيش الليبي بأنه لن يسمح للجانب التركي أو غيره بنهب ثروات دولة ليبيا الشقيقة تحت غطاء الاتفاقية الخبيثة التي وقعتها أنقرة مع السراج، مُؤكدًا أن قضية الحفاظ على الأمن القومي المصري بكل دوائره الإقليمية والعربية والدولية خط أحمر وله أولوية قصوى من قبل مؤسسة الرئاسة والبرلمان المصري.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على أن تحمي البلاد من أي مُعتدي يستهدف الأمن القومي المصري"، مُذكرًا أن "أردوغان" يستهدف مصر من بوابة دولة ليبيا بعد إسقاط وفشل كافة المُخططات الخبيثة ضد مصر وأن تلك المُخططات زادت اصطفاف الشعب المصري بجميع طوائفه مع القيادة السياسية.