أخبار مصر | وزير الأوقاف يعلن الانتهاء من المقترح التنفيذي لمؤتمر الشأن العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعلن الانتهاء من المقترح التنفيذي لمؤتمر الشأن العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن الانتهاء من المقترح التنفيذي لمؤتمر الشأن العام، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقده، والذي لن يكون في الشأن الديني فقط، ولكن في الشأن العام.

وأضاف خلال إحدى جلسات الحوار المجتمعي حول "الشأن العام"، والتي تناولت "الشأن العام والخطاب الديني"، والتي انعقدت بمؤسسة الأهرام، أن أهم محاور المؤتمر هي الشأن العام السياسي، والشان العام الاقتصادي، والشأن العام الديني، والشأن العام الاجتماعي وحماية الاطتماعية، لافتًا إلى أن كل محور يضم تفاصيل دقيقة.

وأكد وزير الأوقاف أن اللقاء القادم للصالون عن الذكاء الاصطناعي، وأن أهم القصايا التي تم تحديدها أولًا مفهوم العلم النافع، والقضية الثانية هي مفاهيم يجب أن تُصحح مثل قضية الجزية، والتي كانت من ضمن المحرمات خوفًا من الفتنة، والقضية الثالثة هي قضية الإسلام دين دولة، أم لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.

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وتابع: "تم عمل كتابين، الأول فقه الدولة وفقه الجماعة، والمبحث الأول فيه إدارة الرسول صلى الله عليه للدولة".

وقدم وزير الأوقاف الشكر لمؤسسة الأهرام، على استضافة الصالون، مؤكدًا أن المشاركة فيه شرف كبير، وقدم الشكر للواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي على الحضور في الصالون، كذلك الكاتب الصحفي كرم جبر على إدارة اللقاء.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد العصاء وزير الإنتاج الحربي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير بعض الصحف القومية.