أخبار مصر | غلق مراكز للدروس الخصوصية غير مرخصة بالحوامدية وحي الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق مراكز للدروس الخصوصية غير مرخصة بالحوامدية وحي الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت محافظة الجيزة، حملة لغلق مراكز الدورس الخصوصية المخالفة الغير مرخصة، بالإضافة إلى مواجهة جشع المدرسين واستغلال أولياء الأمور.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قام مركز الحوامدية بمتابعة أشرف تامر رئيس المدينة، بغلق مركز تعليمي بشارع تيتو بالعزبة الشرقية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وغلقه نهائيًا.

وفي حي الهرم تم إغلاق مركز للدورس الخصوصية بشارع المنشية بالطوابق، وذلك من خلال لجنة تنفيذها قادها اللواء خالد عصر رئيس الحي.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتصدي لأي مخالفات خاصة بالمراكز التعليمية، والمرور الدوري عليها، وتطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين.