أخبار مصر | وزير الأوقاف: الإسلام لم يضع نظامًا حاكمًا للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: الإسلام لم يضع نظامًا حاكمًا للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإسلام لم يضع نظامًا حكامًا للدولة، وإنما وضع نظامًا عامًا للحكم، مؤكدًا أن ضوابط الحكم الإسلامي هي العدل ومحاربة الفساد والمحسوبية وحرية المعتقد، والعمل على توفير احتياجات الناس، وهي ضوابط للحكم الرشيد في أي دولة وأي مكان.

وأضاف خلال إحدى جلسات الحوار المجتمعي حول "الشأن العام"، والتي تناولت "الشأن العام والخطاب الديني"، والتي انعقدت بمؤسسة الأهرام، أنه لا خلاف على تلك الضوابط، مطالبًا رجال السياسة أن يضعوا من القوانين التي تحقق تلك الضوابط.

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وتابع: "يوم الجمعة المقبلة 3 يناير، سنفتتح مسجدًا في صلاة الظهر، وفي المساء سيفتتح وزير الآثار المعبد اليهودي بعد تجديده في الإسكندرية، علينا أن نحمي مساجدنا وكنائسنا ومعابدنا، فإننا نحمي وطنًا ونحقق مقاصدنا، وما نقوم به يقربنا إلى الله، ومصالح الأوطان جزء لا ينفك عن مقاصد الأديان".

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد العصاء وزير الإنتاج الحربي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير بعض الصحف القومية.