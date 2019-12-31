أخبار مصر | تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة الأربعاء 1 يناير 2020، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري.

وأشارت، إلى أن الرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.