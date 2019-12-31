شكرا لقرائتكم خبر عن دليل المواطن المصري لقضاء ليلة رأس السنة.. أين تذهب هذا المساء؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساعات قليلة ويهل علينا عام جديد، ومعها يسعى أغلب المصريين إلى استقباله على غير العادة، بين رغبة في تناسي ما ألم بهم خلال الشهور الماضية، وتفاؤل بما هم مقبلين عليه.

ولهذه الليلة، استعدت دور العرض السينمائي والفرق المسرحية، وأشهر النجوم والفنادق لإحياء هذه الليلة، ومن ثم يستعرض «المصري اليوم»، في هذا التقرير، دليل لقضاء ليلة رأس السنة.

عروض سينمائية

يستمر عرض فيلم «الفلوس» في ليلة رأس السنة بعد طرحه في السينمات منذ أسبوع، وهو من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة ومحمد سلام، ويمكن مشاهدته في عدد من دور العرض أبرزها صن سيتي وسينمابلازا، وبوترو كايرو والزمالك، وميامي وسينما ماجدة، والرحاب ونايل سيتي.

فيما تستقبل سينما زاوية العرض الأول للفيلم البلجيكي «زاجروس»، من بطولة داريا هاشم وحليمة إلتر وفياز دومان، ومن تأليف جان كلود فان، وإخراج سهيم عمر خليفة.

كما يمكن مشاهدة الفيلم الأمريكي «ذي كوريير» بدور عرض صن سيتي وسينما بلازا وسان ستيفانو مول وجالكسي وغيرهم، وهو من بطولة جاري أولدمان وأولجا كوريلينكو وديرموت ومولروني وكاريج كونواي، وإخراج زاكاري أدلر.

وتستقبل سينمات كايرو فيستيفال وزاوية وسيني بلكس جرين بلازا الفيلم الكندي «بوبشيل»، من بطولة نيكول كيدمان وتشارليز ثيرون ومارجوت روبي ونازانين بونيادي، وإخراج جاي روتش.

Advertisements

عروض مسرحية

يستقبل مسرح ميامي بطلعت حرب عرض «رسائل العشق» لفرقة المسرح الكوميدي، وهي من بطولة مفيد عاشور وزينب العبد وريم المصري ويارا المليجي، وغناء وألحان علي الهلباوي، وإخراج محمد إبراهيم.

وتعرض فرقة مسرح الشباب «البخيل» على مسرح رمسيس، وهي المأخوذة عما دونه الاديب الفرنسي موليير، ومن أبطالها أشرف طلبة ومحمود متولى ومحى الدين يحيى وسوزان مدحت، ويخرجها خالد حسونة.

فيما يستقبل مسرح بيرم التونسي عرض «المتفائل» لفرقة المسرح القومي، وهي عن رواية «كانديد» للكاتب فولتير، ومن أبطالها النجم سامح حسين، وبمشاركة يوسف إسماعيل وسوسن ربيع وعزت زين، ويخرجها إسلام إمام.

حفلات غنائية

تشهد فنادق القاهرة الكبرى حفلات لكبار نجوم الغناء المصريين والعرب، منهم الفنان محمد فؤاد الذي سيبدأ حفله في العاشرة مساء، والفنان وائل جسار، والفنان محمد حماقى بمشاركة الفنانة مايا دياب بأحد فنادق التجمع الخامس، بجانب «الهضبة» عمرو دياب الذي يحيي حفله بمدينة الغردقة، إضافةً إلى كل من عاصي الحلاني وتامر حسنى ومصطفى حجاج.

كما يقدم نجوم الطرب الخليجي إبراهيم الحكمي وإبراهيم سلطان وأصيل هميم، مع الراقصة دينا، حفلًا بأحد الفنادق على ضفاف النيل من تنظم شركة «جلوبال جالا»، وتقدمه الإعلامية حليمة بولند، على أن ينتهي في الخامسة والنصف صباحًا.

وتحيى الفنانة اللبنانية مروى حفلين، الأول في أحد الفنادق الخاصة، وهي الفعالية التي يشارك فيها النجمين محمد فؤاد وأحمد سعد، والأخرى برفقة النجم عبدالباسط حمودة في فندق آخر.

فيما يقدم محمود الليثى 4 حفلات داخل 4 فنادق بأماكن مختلفة بالقاهرة، كما يحيي حكيم 3 حفلات بـ3 فنادق، ونفس الرقم للفنان رامي صبري، والذي يحيي حفلاته في فنادق مختلفة بالزمالك وسط القاهرة.