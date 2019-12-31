شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة يكشف جهود مصر في مواجهة الإرهاب خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر بذلت جهودًا دبلوماسية على أعلى مستوى، بملف الأزمة الليبية.
وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مصر تلعب دورها تجاه الأزمة الليبية بوعي شديد، وتنتهج جهود حثيثة للحفاظ على المنطقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية».
وأضاف «مصر واصلت تنفيذ عملية سيناء 2018، وهي الأكبر في مكافحة الإرهاب، حيث تجلي النجاح خلال 2019 في ضرب إمكانيات التنظيمات الإرهابية بشكل يكاد يكون كاملا»، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرا على المحور الجنوبي الغربي.
وأردف «وزارة الداخلية كانت حاضرة بقوة خلال 2019، حيث حطمت قدرات التنظيمات الإرهابية بشكل كبير»، نافيا ما يتردد حول حدوث حروب ومواجهات عسكرية بالمنطقة، في ظل ظهور فكرة الحرب بالوكالة، واستخدام الأسلحة غير التقليدية، والأشكال غير النمطية في صناعة التهديد.
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