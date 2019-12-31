شكرا لقرائتكم خبر عن هروب مصري من الكويت بسبب شكوى «عادية جدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت جريدة الراى الكويتية أن مواطنًا مصريًا يعمل موظف في المجلس البلدي في الكويت، غادر البلاد هربًا بعد طلب مثوله لأقرب جلسة تحقيق على خلفية شكوى مقدمة من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بناء على الشكوى المقدمة له من الأمين العام بدر الرفاعي تفيد بإثبات الموظف حضور وانصراف إحدى الموظفات في الأمانة في جهاز البصمة دون أن تكون حاضرة في مكان عملها.

واستقبل مصريون، على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر هروب المواطن المصري، بدهشة كبيرة، باعتبار أن الشكوى "عادية جدًا" لا تستحق هروبه من الكويت.