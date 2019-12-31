شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة؟ «تطوير العشوائيات» تعلن موعد قريب جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات ، حجم إنجازات الصندوق خلال 2019، وخطة العام الجديد.

وقال «صديق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» «نودع عام 2019 بعد إنشاء 114 ألف وحدة سكنية في 201 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه جاري إنشاء 108 ألف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه في 156 منطقة عشوائية غير آمنة».

وأشار إلى أنه من المقرر إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، باستثناء مثلث ماسبيرو، منتصف 2020.