شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة السنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الشعب المصرى بمناسبة العام الميلاد الجديد 2020، ونشر المتحدث العسكرى على صفحته صورة بالتهنئة للعام الميلادى الجديد، وكتب عليها " كل عام وأنتم بخير".

كانت القوات المسلحة قد هنأت الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الجديد، وذلك فى برقية من وزير الدفاع، وبرقية مماثلة لرئيس الاركان.

فيما انتشرت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الإنتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية، حيث تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنيين خلال الإحتفالات.