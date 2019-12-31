شكرا لقرائتكم خبر عن "باى باى 2019" ملخص سنة فيها الحلو والوحش مع "سيلفى تيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي "سيلفى تيوب" الذى يقدمه الزميل أسامة طلعت على "يوتيوب"، يرصد فيها أهم الأحداث البارزة فى عام 2019.

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ويلقى البرنامج الضوء على أهم الأحداث التى جذبت رواد السوشيال ميديا مثل أشهر بيضة فى العالم، والتى وصل عدد المعجبين بها لأكثر من 50 ألف شخص ، كما ترصد الحلقة أغرب لوحة فنية لهذا العام، والتى كانت عبارة موزة تم لصقها وقد بيعت لوحتين منها بمبلغ 120 ألف دولار للواحدة.

ومن جهة أخرى، يناقش البرنامج ظهور المقاول محمد على الذى هرب من مصر طلباً للأموال، والذى تبناه الإخوان وبدأوا فى تلميعه بإعتباره بطلاً قومياً وواصل الإعلام الإخوانى بث الأكاذيب والبذاءات طوال 2019 والتى شهدت منحهم الجنسية التركية وهو ما رفع عنهم غطاء الوطنية.

كما تتطرق الحلقة للجزرة التى أخرجها الطبيب من معدة مريض وطولها 15 سم والتى تسببت فى نزيف داخلى له لأنها لم تدخل عن طريق الفم.