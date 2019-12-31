شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة قصر الدوبارة تحتفل برأس السنة بحضور المئات بالترانيم وأضواء العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وطالب القس سامح موريس، راعى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، المسيحيين بالكنيسة استقبال السنة الجديدة بالتوبة من الذنوب ووضع هدف أسمى أمام أعينهم لأن رأس السنة تمثل لحظة فاصلة فى حياتنا، تفصل ما مضى وما هو آتٍ، مشيرا إلى أن مولد المسيح غير تاريخ البشرية كلها ليؤرخ التاريخ بيوم ميلاده.

ووصف موريس رأس السنة قائلًا: هذه الليلة هى لحظة فارقة فى حياة كل من قبل المسيح، والبعض يحتفل بالعيد بالهدايا فى رأس السنة، والأفضل أن يزيد المسيح داخلنا.

بينما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم صلوات قداس رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية التي وصل إليها صباح اليوم

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فيما تشهد كنيسة القديسين بالإسكندرية، انطلاق صلوات رأس السنة الميلادية الجديدة، ويترأس الصلاة الأنبا بافلى رئيس كنائس قطاع شرق الاسكندرية

وتزينت الكنيسة التى تم بنائها فى عام 1971 على مساحة 10 أمتار فى 14 مترا مربعا، بفكرة من القمص المتنيح بيشوى كامل، وسميت باسم القديسين مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء، لأن كلاهما استشهد فى مصر ولهما كنائس أخرى على اسمهما.

وشهد محيط كنيستى مارجرحس بالقللى وكنيسة العذراء مريم للكاثوليك، إجراءات أمنية مشددة، بغلق الشارع وتركيب البوابات الإلكترونية، وذلك بمساعدة شباب الكشافة الكنسية لرجال الشرطة فى تنظيم وتأمين عملية دخول وخروج المصلين.

وانتشرت سيارات الشرطة بشكل مستمر بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات رأس السنة وتحتفل كنيسة مارمينا بميدان لبنان بمنطقة المهندسين، بالعام الجديد وسط حالة من البهجة والسعادة، حيث قدم كورال الأطفال فقرة الترانيم.