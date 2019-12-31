شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار سفير مصر ببلجراد "شخصية العام" مناصفة مع وزير حماية البيئة الصربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاز سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى" على لقب "شخصية العام"، مناصفة مع جوران تريفان وزير حماية البيئة الصربى في الجائزة التى تنظمها للسنة السادسة بلدية "فرنشكا بانيا Vrnjacka Banja"، جنوب وسط صربيا، فى حفل تجاوز حضوره 300 مشارك، بما في ذلك ممثلين عن الوزارات في حكومة صربيا والحكومات المحلية والدوائر الاقتصادية والثقافية والرياضية.

وذكر الفيلم التقديمى عن السيرة الذاتية لسفير مصر فى بلجراد أن الجائزة مقدمة تقديراً على الأنشطة الدبلوماسية المبتكرة لتعزيز التعاون فى الميادين الثقافية والاقتصادية بين البلدين. وأبرز عمدة مدينة فرنشكا بانيا بأن الجائزة تقدم لأول مرة لشخصية أجنبية، حيث حصل عليها العام الماضى عمدة مدينة "لسكوفاتس"، جنوب صربيا.

من جانبه، ثمن السفير عمرو الجويلى المبادرة بتخصيص الجائزة، وعرض لأبرز ما تناولته الدبلوماسية الثنائية بين مصر وصربيا خلال عام 2019 حيث تميزت بشمولها بعض الأنشطة التى تعقد لأول مرة أبرزها فى المجال الثقافى مشاركة مصر كضيف شرف فى كل من معرض بلجراد الدولى للكتاب، والمهرجان السنوى لأفلام الآثار والمهرجان الأفريقى السنوى والمعرض السنوى لفن الخط، وفى المجال الاقتصادى انعكس فى تنظيم المؤتمر الأول للتعاون الاقتصادي الأفريقي البلقاني والمائدة المستديرة حول الاستثمار فى أفريقيا، وأخيراً إطلاق إعلان أسوان نوفى ساد بصفة المدينتين عاصمتى الشباب الأفريقية والأوروبية على التوالى.