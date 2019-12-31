اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء نهاية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، آخر أيام عام 2019، ومنها وانتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل الجهود لتطوير قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الاحتفال برأس السنة، ومصادرة السيارات القديمة المهملة بشوارع القاهرة وبيعها فى مزاد علنى Advertisements











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