شكرا لقرائتكم خبر عن حرم آمن 500 متر و4 دوائر أمنية بمحيط القنصليات والسفارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع السفارات الدبلوماسية المتواجدة فى مصر لعملية تأمين بشكل جيد، حيث يتم انتقاء أفضل العناصر الأمنية للمشاركة في عملية التأمين، مع الاستعانة بالأجهزة الحديثة والمتطورة في عملية التأمين، وترك حرم آمن بمحيط السفارة يبدأ بمتر وربما يمتد لـ 500 متر، يمنع من خلاله ترك مركبات أو التجمهر به.

ويتم تأمين السفارات والقنصليات بمعرفة الحراسات الخاصة وهناك أربع دوائر أمنية حول كل سفارة، والتنسيق الداخلى يكون مسئولية السفارة ، بينما الخارجى مسئولية قوات الأمن المصرية ويتم التنسيق على ذلك مع السفارات والقنصليات، حيث أن السلطات المصرية مسئولة عن الوضع الامنى لجميع السفارات والقنصليات والبعثات التابعة لها، وهذا الأمر معمول به دوليا وفقا لأحكام القانون الدولى العام.

وبالإضافة للعنصر البشرى، تحاول الشرطة تحديث أساليب وأدوات التأمين حول السفارات والقنصليات، والاعتماد على وسائل تقنية منها استخدام كاميرات المراقبة والكلاب البوليسية وغيرها من وسائل التأمين.

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وتتضمن منطقة الزمالك بالقاهرة العديد من السفارات، وتظهر عمليات التأمين الجيدة بمحيط سفارات الاتحاد الأوروبى بالزمالك وسلطنة عمان وسفارة تونس الواقعة بحى الزمالك والسفارة المغربية والسفارة الألمانية وسفارات آخرى، فضلاً عن التأمين الراقي بالسفارات المنتشرة بالمهندسين والدقي في الجيزة.

وتحرس سيارات وأقوال شرطية متحركة بالمرور على الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط السفارات للتأكد من تواجدها.