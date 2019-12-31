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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تغلق مراكز دروس الخصوصية في الحوامدية والهرم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت محافظة الجيزة حملاتها لغلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، حيث قامت المحافظة من خلال مدينة الحوامدية بغلق مركز تعليمى بشارع «تيتو» بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إتجاه المركز لضمان، عدم فتحه مجدداً، وذلك في إطار توجيهات مشددة من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبمتابعة الاستاذ أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية.
كما أغلقت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم مركز للدروس الخصوصية بشارع «المنشية» بالطوابق، وذلك من خلال لجنة نفذها حى الهرم بمتابعة اللواء خالد عصر، رئيس الحى.
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