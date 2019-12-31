شكرا لقرائتكم خبر عن «للاستمتاع بوقت ممتع داخل القطارات».. السكة الحديد تستعد لأعياد رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، برفع درجة الإستعداد القصوى خلال احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية ـأعياد شهر يناير 2020- حيث قرر تشكيل لجنة مركزية برئاسة النواب كلا في مجال تخصصه لمواجهة الأزمات المفاجئة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها، وذلك بهدف توفير أقصى سبل الراحة لجمهور الركاب خلال هذه الأيام والاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة بقطارات السكة الحديد.

وأكد رئيس الهيئة على تواجد كل المستويات الإشرافية على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة تشغيل القطارات والإبلاغ عن أى ملاحظات وذلك بالمرور على خفراء المنافذ والعاملين بالبلوكات والأبراج واستصحاب الجرارات لمناظرة السيمافورات وأجهزة ATC .

وشدد على ضرورة الاستعداد الجيد بالاستوكات واهمية وصولها للارصفة قبل القيام بوقت كاف وتواجد أفراد الأمن الإداري على القطارات ـ وكذا الخدما وحل مشكلة التأخير في القيام وأهمية تواجد الساده مفتشى خدمة العملاء والفحص وانتشارهم على الأرصفة لحل أي ازمة أو مشكله قد تواجه الركاب ومتابعة أعمال نظافة المحطات والقطارات.

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وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تشكيل فريق عمل من قطاع السلامه للتواجد بالورش لمتابعة تجهيز القطارات ومتابعة حالة السكك والاشارات بالتنسيق مع قطاع الصيانة والدعم الفنى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادى أي مخاطر تؤثر على سلامة مسير القطارات.

كما أكد على قطاع الصيانة بتنفيذ التعليمات الخاصة بالفحص والكشف الدورى والتجهيز اليومي واستكمال النوافذ المفقودة حرصا على سلامة الركاب والاستعداد الجيد لجميع الاوناش وجاهزية قطار الحريق والطفايات الموجودة بالقطارات وارصفة المحطات وداخل الورش والتأكد من صلاحيتها.

كما وجه بتشديد الحراسة على كافة منشآت الهيئة والأماكن الحيوية والكباري وأبراج المراقبة والمحطات والأحواش والمخازن.

وأشار إلى ضرورة توخى الحذر والحيطة وعدم ترك أو تواجد أي سيارات أو دراجات بخارية بجوار الاماكن الحيوية بالهيئة والتنسيق بين الهيئة ورجال شرطة النقل والمواصلات بالاستعداد الجديد لتأمين جميع منافذ المحطات ومنع ركوب الجمهور من الاحواش ومنع الباعة الجائلين من التواجد بالقطارات.