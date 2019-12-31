شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الاسكندرية» تواجه الإلحاد بدورة تدريبية لتأهيل ١٠٠ إمام من ١١ إدارة فرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية دورة تدريبية ومحاضرة علمية الثلاثاء للحديث عن الإلحاد ومخاطرة ومدارسه وطرق الرد عليه وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف.

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ودعا الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في كلمته شباب الائمة والدعاة، إلى التسلح بأدوات العلم لمواجهة الأفكار الهدامة سواء أكانت تطرفا يميل إلى العنف أو تطرفا يميل إلى الإلحاد وكلاهما يخالف صحيح الدين والفطرة الإنسانية، موضحا أن التجديد الحقيقي للدعوة ليس في الألفاظ والعبارات وإنما ببيان صحيح الدين ومواكبة المستجدات والتسلح بالعلم.

وأوضح مدير الدعوة أن الدورة شارك فيها قرابة ١٠٠ داعية من ١١ إدارة فرعية بهدف تأهيلهم وثقل مهاراتهم وأدواتهم الدعوية لتشر صحيح الدين ووسطية الإسلام.

كما تحدث الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، عن أهمية الموضوع، مؤكدا على أهمية البحث ومواصلة الإطلاع، وأن حائط الصد للأمة هم دعاتها منهم يأتي التنوير وبدورهم تأمن البلاد وبغيابهم تظهر الفتن ويهلك العباد .