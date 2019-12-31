شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لم يتم اقتحام السفارة فى بغداد ولا توجد خطط لإخلائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن الخارجية الأمريكية، قالت أن جميع العاملين بالسفارة الأمريكية فى بغداد آمنون.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه لم يتم اقتحام السفارة الأمريكية فى بغداد ولا توجد خطط لإخلائها.

وكان محتجون عراقيون الثلاثاء، هاجم البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية فى بغداد، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التى استهدفت قواعد ميليشيا حزب الله العراق الموالِ لإيران، كما أحرق المتظاهرون أعلامًا، وحطموا كاميرات مراقبة، وهم يهتفون "الموت لأمريكا"، "أمريكا الشيطان الأكبر"، وتمكن المحتجون من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة فى المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

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وحمل محتجون لافتات كتب على إحداها "البرلمان يجب إخراج القوات الأمريكية وإلا سيتم طردهم" فيما كتب على أخرى "أغلقوا السفارة الأمريكية فى بغداد" و"إلى أمريكا .. سنرد بقوة"، كما كتب محتجون على جدار مبنى السفارة الأمريكية عبارات "مغلق بأمر الشعب" .. يكون الرد بحجم عقائدنا" و "كنا وما زلنا مقاومة" و "كلا كلا أمريكا .. كلا كلا إسرائيل".. وأخرى "نعم نعم للحشد".

ووصل زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلى، وزعيم ميليشيا بدر هادى العامرى أمام السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

تأتى هذه الاحتجاجات، وسط تصاعد موجة غضب فى العراق ضد الولايات المتحدة الأمريكية، إثر الضربات الجوية التى نفذتها القوات الأمريكية ليل الأحد ضد مواقع كتائب حزب الله فى غرب العراق، وأسفرت عن مقتل 25 شخصًا، ردا على مقتل أمريكى فى هجوم صاروخى استهدف قاعدة شمال العراق تضم جنودا أمريكيين.