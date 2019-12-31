شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رأس السنة 2020 .. 10 رسائل فى وداع 2019 لتبادلها مع الأهل والأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

" صور رأس السنة 2020 " .. أصبحت هذه الجملة هى الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء عبر محرك البحث " جوجل "، أو على مواقع التواصل الاجتماعى، فـ " صور رأس السنة 2020 " هى الصور التى يبحث عنها، ليس المصريون فحسب، ولكن كل العرب، لتهنئة بعضهم البعض بالعام الميلادى الجديد، والدخول فى عقد ثالث من هذه الألفية، " صور رأس السنة 2020 " يتبادلها الكثيرون فى اللحظات الحالية، وهى الساعات الأولى من صباح أول أيام السنة الجديدة.

صور رأس السنة 2020، ليست هى الشيء الوحيد الذى يبحث عن المصريون عبر الإنترنت، ولكن هناك الهدايا التى تناسب هذه المناسبة السعيدة، فالمحلات التجارية وأجواء الشوارع والطرق تمتلئ بالبهجة وهدايا عيد الميلاد، وأيضا الكريسماس وسانتا كلوز.

صور رأس السنة 2020



صور رأس السنة 2020



صور رأس السنة 2020

لا يتبادل المصريون صور راس السنة 2020 فحسب، ولكن هناك أيضا رسائل رأس السنة 2020 ، والتي يتم تبادلها بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك، وانتسجرام، وتويتر، وأيضا من خلال تطبيقات المحادثات والدردشة مثل "واتساب"، و"ماسنجر"، ويرصد ”الخليج 365”، أبرز رسائل رأس السنة 2020 التى يتم تداولها حاليا.



صور رأس السنة 2020



صور رأس السنة 2020



صور رأس السنة 2020

كل ساعة كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام وأنت بألف خير

كل سنة وأنتم أعز أصدقائى .. كل سنة وأنتم سعداء .. كل سنة تبقوا بقلبي وبرؤيتكم تكتمل فرحتى

الكل بقول لك: كل عام وأنت بخير بس أنا غير الناس بقول لك: أنت الخير لكل عام



صور رأس السنة 2020 (3)

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صور رأس السنة 2020



صور رأس السنة 2020

كل سنة و انت طيب و بخير وسعيد بمناسبة السنة الجديدة وربنا يحققلك كل اللى تتمناه

أتمنى أن يمنحك الله النعيم لقهر خيبات الأمل في العام السابق.

مع نهاية العام .. أتمنى أن تنتهى كل السلبيات والصعوبات مع هذا العام وأن يحقق عام 2020 النجاح لك

بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا



صور رأس السنة 2020



صور رأس السنة 2020

إلى الأصدقاء الذين كانوا أعزاء لأنفسنا فى يوم من الأيام، ولم يكتب لنا القدر أن نكمل طريقنا سويا، عام جديد دونكم، وعام سعيدة لى ولكم.

أتمنى فى بداية السنة.. أن تبقى نعمة الأصدقاء الأوفياء باقية إلى الأبد"

يُقال أن الأشخاص الذين تجمعنا بهم الصدف أنقياء وعادة ما يكونوا بذات الطهر وذات الشفافية وهم لا يزالو ا بذاك البعد.. عام جديد ملء بالحياة والفرح كجمال قلبك يا صديقتى الحلوة.

صور رأس السنة 2020