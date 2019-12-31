شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عن حصاد البرلمان فى عام 2019: إقرار 172 قانونا فى 74 جلسة بـ245 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير رسمى صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد البرلمان خلال عام 2019 تضمن عقد المجلس 74 جلسة عامة امتدت لـ245 ساعة عمل وبلغت مداخلات الأعضاء نحو 3305 مداخلة عبروا فيها عن آرائهم فى مختلف القضايا التى يشهدها الرأى العام المصرى كما أقر فى عام 2019 نحو 172 قانون كانت أغلبها فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى والحماية الاجتماعية والنهوض بالشباب والحفاظ على أمنه ومقدراته .

وبلغ عدد البيانات العاجلة التى ناقشها نحو 353 بيان عاجل كما ناقش 267 طلب إحاطة بالجلسة العامة و2341 باللجان النوعية و52 طلب مناقشة واحال للحكومة نحو 845 اقتراح برغبة ووافق على 70 اتفاقية .

ومن أهم القوانين التى أقرها البرلمان فى 2019، قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون ممارسة العمل الأهلى، وزيادة المعاشات، وقوانين منح علاوات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.

وكذلك قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

كان ”الخليج 365” استعرض عدد من الأرقام الهامة المتعلقة بحصاد مجلس النواب خلال عام 2019، خاصة فى شأن مشروعات القوانين، والأدوات الرقابية، والاقتراحات برغبة التى أحالها البرلمان إلى الحكومة، وكذلك الاتفاقيات، والزيارات الدولية، من واقع تقرير برلمانى عن حصاده لهذا العام.

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ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى: