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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عن حصاد البرلمان فى عام 2019: إقرار 172 قانونا فى 74 جلسة بـ245 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير رسمى صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد البرلمان خلال عام 2019 تضمن عقد المجلس 74 جلسة عامة امتدت لـ245 ساعة عمل وبلغت مداخلات الأعضاء نحو 3305 مداخلة عبروا فيها عن آرائهم فى مختلف القضايا التى يشهدها الرأى العام المصرى كما أقر فى عام 2019 نحو 172 قانون كانت أغلبها فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى والحماية الاجتماعية والنهوض بالشباب والحفاظ على أمنه ومقدراته .
وبلغ عدد البيانات العاجلة التى ناقشها نحو 353 بيان عاجل كما ناقش 267 طلب إحاطة بالجلسة العامة و2341 باللجان النوعية و52 طلب مناقشة واحال للحكومة نحو 845 اقتراح برغبة ووافق على 70 اتفاقية .
ومن أهم القوانين التى أقرها البرلمان فى 2019، قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون ممارسة العمل الأهلى، وزيادة المعاشات، وقوانين منح علاوات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.
وكذلك قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:
1. تقديم 800 اقتراح برغبة أحالها البرلمان إلى الحكومة فى شتى المجالات المتعلقة بخدمات المواطنين.
2. مناقشة وإقرار 166 مشروع قانون بالبرلمان تمس عدد كبير من النواحى العامة.
3. مناقشة ما يزيد عن 2000 أداة رقابية ما بين طلبات احاطة، أسئلة، طلبات مناقشة عامة، وبيانات عاجلة.
4. الموافقة على نحو 65 اتفاقية دولية فى مجال الحماية الاجتماعية، ودعم وتطوير القطاع الخاص ودعم المشروعات النسائية والزراعة والصرف الصحى والتعليم عن بعد.
5. تنظيم ما يقرب من 15 زيارة دولية، لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بقوة على الساحة الدولية.
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