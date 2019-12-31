شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء: العداد مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى العطلات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الكثير من مستهلكى مرفق الكهرباء يعتقدون أن العداد مسبوق الدفع يفصل التيار الكهربائى فجأة عن المستهلك وبدون أى إنذارات مسبقة بعد نفاذ الرصيد بالعداد، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق.

وأوضح الجهاز، أن العداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عندما يقترب من نفاذ الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الأجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.

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يذكر أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الأن من العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية بلغ حوالى 8 مليون و 500 ألف عداد مسبوق الدفع، موكدا أن خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع تستهدف تركيب 28 مليون و700 ألف عداد مسبوق الدفع.

و يضمن العداد مسبوق الدفع دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى، مشيراً إلى أن مشروع برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع هدفه توحيد قواعد البيانات على مستوى جميع الشركات الموردة للعدادات، وربطها بنظام التحصيل الإلكترونى للحصول على بيانات وتقارير موحدة، وتجرى شركات توزيع الكهرباء تحديث البرامج الخاصة بشحن عدادات الكهرباء بطريقة لن ثؤثر على استقرار التيار الكهربائي حتى ولو نفذ الرصيد الموجود بالعداد، حتى فى حالة توقف عملية الشحن لان العداد مبرمج على عدم الفصل فى العطلات والأجازات الرسمية، وسيتم التحديث يومى والخميس والجمعة لعدم تعرض أى مواطن لانقطاع التيار.