شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. طقس رأس السنة.. الأرصاد توصى بالملابس الثقيلة والصغرى 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل الجهود لتطوير قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، ونصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الاحتفال برأس السنة، ومصادرة السيارات القديمة المهملة بشوارع القاهرة وبيعها فى مزاد علنى.. وغيرها من الأخبار..

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.





أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع منح جهة الإدارة فى حالة القيام بإعمال بناء مخالف، أن توقف تلك الأعمال قبل إتمامها، وإزالة المبانى المخالفة، ومنحها سلطة تنفيذ الإزالة بالطريق الإدارى ولو باستعمال القوة الجبرية .





فى إطار احتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية.





أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بمصادرة كل السيارات المتروكة فى الشوارع والمهملة، بأحياء العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـمرور القاهرة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة بشوارع العقاهرة وتأثير ذلك على المظهر الحضارى والجمالى لها .





قال مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن جميع المكاتب مستمرة فى العمل فى بداية السنة الجديدة 1 يناير 2020، ولا توجد عطلات رسمية للهيئة فى هذا اليوم، وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن مراكز الخدمات البريدية البريدية ستكون إجازة في 7 من يناير المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 664 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة رشيد، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة ـ رافد الطريق الدولى الساحلى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.





أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 49 لسنة 2019، بشأن تعديل مسمى جهات إجراء توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح للانتخابات التكميلية على الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوى بالمنيا، وذلك بعد وفاة نائبيهما.





بعد موجة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، تسود البلاد حالة من الاستقرار النسبى فى حالة الجو على أغلب أنحاء الجمهورية وذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بمعدل درجتين وثلاث درجات تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة، وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى فقط.





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشئون مجلس النواب، وممثلى الجهات المعنية.





بعد محاولات عديدة لنقل محاكمته إلى إحدى الدول التى يحمل جنسيتها بسبب طعنه فى نظام القضاء اليابانى، استطاع كارلوس غصن، رجل الأعمال والرئيس السابق لتحالف "رينو نيسان ميتسوبيشى" الذى كان قيد الإقامة الجبرية فى اليابان بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، الفرار إلى لبنان.





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توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع فرص سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية بنهاية الأسبوع الجارى، محذرًا المواطنين من عدم ارتداء الملابس الثقيلة أثناء الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل، جاء ذلك فى مداخلة للتليفزيون المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 .









رفض مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التدخلات الإقليمية التىتسهم ضمن أمور أخرى فى تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.





أثار الجزء الثانى من التحقيق الاستقصائى «البحيرة المنكوبة.. صيد مسموم» والذى تناول التلوث الموجود فى بحيرة إدكو، وتأثير ذلك على الأسماك والأحياء المائية، الكثير من ردود الأفعال داخل البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بالمجلس بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، إلى الدكتور على عبدالعال، مطالبين بمساءلة الحكومة عما يحدث لبحيرة إدكو من تجاوزات.





شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، خاصة وسط وشرق الإسكندرية وبعض المناطق غربا، وقامت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وشركة نهضة مصر لرفع القمامة، بتكثيف الجهود لكسح مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام السيارات والمارة.





سلطت صحيفة الاندبندنت البريطانية الضوء على الأوضاع المتردية التى آلت إليها شركة الخطوط الجوية القطرية "قطر آيرويز"، بعد سنوات من المقاطعة العربية لإمارة قطر وعزوف العديد من المسافرين العرب عن اختيار الدوحة كمقصد سياحى فى العطلات الرسمية، لاسيما عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد.





فى جلسة اسأل الرئيس فى شهر مايو من العام الماضى عندما وجه سؤال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص ارتفاع الأسعار منذ اتخاذ الحكومة الإجراءات الاقتصادية بتعويم الجنيه ورفع الدعم تدريجيا عن مواد الطاقة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدا.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وآخر جلسات عام 2019، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.267 مليار جنيه.





وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية فى فرنسا استغرقت أسبوعين، ويلبى محمود الخطيب غدًا دعوة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لزيارته بمنزله للأطمئنان على صحته في المقام الأول، وتقديرًا لزيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حينذاك .





اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الأهلى والمقاصة فى الجولة الحادية عشر من عمر الدورى غدا الأربعاء .. ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز.





شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم مشاركة الكونغولى كاسونجو كابونجو للمرة الأولى فى التدريبات الجماعية، عقب عودته من الإعارة من نادى الوداد المغربى، حيث كان معارا لمدة موسم إلا أنه تم فسخ التعاقد بينه وبين النادى المغربى بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وتواجد كاسونجو فى التدريبات الجماعية للفريق بعد موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى على مشاركة اللاعب فى المران من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.



