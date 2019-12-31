شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون عراقيون يحرقون الباب الثانى للسفارة الأمريكية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
وأقيمت صباح اليوم مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول الأحد..واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي احتجاجا على القصف الأمريكي.
وأفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مسؤولين أمريكيين، قالوا إنه من المتوقع إرسال قوات من المارينز لحماية السفارة الأمريكية في بغداد، وكان محتجون عراقيون الثلاثاء، قد هاجموا البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية فى بغداد، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التى استهدفت قواعد ميليشيا حزب الله العراق الموالِ لإيران، كما أحرق المتظاهرون أعلامًا، وحطموا كاميرات مراقبة، وهم يهتفون "الموت لأمريكا"، "أمريكا الشيطان الأكبر" ، وتمكن المحتجون من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.
وحمل محتجون لافتات كتب على إحداها "البرلمان يجب إخراج القوات الأمريكية وإلا سيتم طردهم" فيما كتب على أخرى "أغلقوا السفارة الأمريكية في بغداد" و"إلى أمريكا .. سنرد بقوة"، كما كتب محتجون على جدار مبنى السفارة الأمريكية عبارات "مغلق بأمر الشعب" .. يكون الرد بحجم عقائدنا" و "كنا وما زلنا مقاومة" و "كلا كلا أمريكا .. كلا كلا إسرائيل".. وأخرى "نعم نعم للحشد".
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