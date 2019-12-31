شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 2020 عام جنى الثمار.. مصر تبدأ حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أول يوم من العام الجديد 2020، تخصص الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، ملفا خاصا عن "عام جنى الثمار وحصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى"، إضافة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الهيئة العربية للتصنيع، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفاصيل انطلاق مبادرة الرئيس لــ "صحة الحوامل" فى 5500 موقع خلال أيام. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. 2020 عام جنى الثمار.. مصر تبدأ حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى.. 1- الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. 2- افتتاح المتحف الكبير.. 3- دخول مصر عصر النووى.. 4- زيادة المعاشات والرواتب.. 5- استكمال تطوير شبكة الطرق.. 6- خفض أسعار السلع أمام انهيار الدولار.. 6- ميكنة حضانات الأطفال والرعايات المركزة 2020 عام جنى الثمار.. مصر تبدأ حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى.. 1- الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. 2- افتتاح المتحف الكبير.. 3- دخول مصر عصر النووى.. 4- زيادة المعاشات والرواتب.. 5- استكمال تطوير شبكة الطرق.. 6- خفض أسعار السلع أمام انهيار الدولار.. 6- ميكنة حضانات الأطفال والرعايات المركزة السيسى يوجه بتطوير "العربية للتصنيع" والمنطقة الاقتصادية للقناة.. الرئيس يبحث خطط ومشروعات التطوير فى اجتماعين مع رئيسى الهيئتين.. "زكى": نستعد لتنظيم مؤتمر اقتصادى دولى خلال الربع الأول من 2020 للتعريف بنشاط المنطقة الاقتصادية.. و"التراس" يعرض مستجدات تحديث مصنع "سيماف" Advertisements انطلاق مبادرة الرئيس لــ "صحة الحوامل" فى 5500 موقع خلال أيام.. اجتماعات مكثفة مع رؤساء قطاعى السكان والرعاية الأساسية لوضع حزم الخدمات.. وخطة شاملة للوقاية من تشوهات الأجنة انطلاق مبادرة الرئيس لــ "صحة الحوامل" فى 5500 موقع خلال أيام.. اجتماعات مكثفة مع رؤساء قطاعى السكان والرعاية الأساسية لوضع حزم الخدمات.. وخطة شاملة للوقاية من تشوهات الأجنة هدية الحكومة للأقباط فى عيد الميلاد: تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى خدميا.. رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة فى جهودها للانتهاء من ملف التقنين فى أقرب وقت ممكن الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة لـ ”الخليج 365”: لمست مشاعر الأخوة وحفاوة استقبال السعوديين فى شوارع جدة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة لـ ”الخليج 365”: لمست مشاعر الأخوة وحفاوة استقبال السعوديين فى شوارع جدة الجزائر تنضم إلى تونس وتتصدى لمخطط الغزو التركى لليبيا: موانئنا لن تكون جسرا لعبور الغزاة فايلر يدفع بقوته الضاربة ويتحدى "الغيابات".. قطار الأهلى فى محطة المقاصة فى رحلة الانفراد بصدارة الدورى فايلر يدفع بقوته الضاربة ويتحدى "الغيابات".. قطار الأهلى فى محطة المقاصة فى رحلة الانفراد بصدارة الدورى



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365: 2020 عام جنى الثمار.. مصر تبدأ حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.