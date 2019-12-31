شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تستنكر الهجوم على المدنيين فى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت المنظمة العالمية لـ خريجى الأزهر في بيان لها اليوم ما قام به مسلحون من هجوم على المدنيين المسالمين فى منطقة "بينى" شرقى الكونغو، مما أدى إلى مقتل 20 مدنيا على الأقل، وقال بيان المنظمة إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٣].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم].

وأضاف البيان: إن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: 151].

كما تقدم البيان بخالص العزاء لأهالى الضحايا، داعيا الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

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