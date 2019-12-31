شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تستنكر الهجوم على المدنيين فى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم].
وأضاف البيان: إن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: 151].
كما تقدم البيان بخالص العزاء لأهالى الضحايا، داعيا الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.
وكانت قد اختتمت المنظمة فعاليات الدورة الثامنة لتدريب وتأهيل 33 إماماً من أئمة وخطباء ليبيا ، والتي عقدتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وإستمرت شهراً كاملاً، التقي خلالها العلماء الليبيون بالعديد من أساتذة الأزهر الشريف، كما قامت المنظمة بترتيب عدة زيارات لهم شملت مشيخة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، وفى نهاية الدورة أقامت المنظمة حفل تكريم لهم حضره كلا من أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد - الرئيس السابق لجامعة الأزهر والمستشار العلمى للمنظمة.
حيث ألقى الدكتور إبراهيم الهدهد كلمة أشاد فيها بحسن تعاون الأئمة الليبين فى هذه الدورة وحرصهم علي تلقي العلوم التى تساعدهم في تنمية مهاراتهم العلمية والشرعية.
كما حرص د. الهدهد علي توجيه الأئمة الليبين بأهمية الرسالة التى يحملونها عند رجوعهم لبلدهم، والعمل علي إزالة ماعلق في أذهان بعض الشباب من أفكار لاتتفق مع صحيح الدين.
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