شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تزيل مبانى شارع الاحمدية بالدويقة وتنقل الأسر للأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال إزالة المساكن الواقعة بمناطق الخطورة الداهمة بحى منشأة ناصر وتسكين الأسر المتضررة بالأسمرات، بحضور اللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر، القيادات الأمنية، حيث تم إزالة مبانى شارع الاحمدية بمنطقة الدويقة شمال الحرفيين والتى تمثل خطورة جيولوجية بناء على تحديد اللجنة العلمية وتم تسكين الأسر المستحقة بالأسمرات .

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة، حيث وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة فى أسرع وقت ممكن، وسرعة تسكين المواطنين المستحقين فى الأماكن البديلة، مشددًا فى هذا الصدد على أهمية قيام محافظة القاهرة بسرعة تسكين المواطنين المستحقين، بعدما قامت الدولة ببناء العديد من الوحدات السكنية والتى تكلفت عشرات المليارات كبديل للمناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك سعيًا لتوفير حياة كريمة ولائقة يستحقها قاطنو تلك المناطق، مضيفًا : لدينا أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حاليًا.

وانتهت محافظة القاهرة من تطوير وإعادة تسكين وإزالة 30 منطقة عشوائية وتسكين ما يقرب من 15383 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية الجارى تسكينها والمقرر أن تنتهى قريبا 10666 وحدة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التى ستتيح 15569 وحدة يتم الانتهاء من تسكينها تباعا .

وكانت محافظة القاهرة استأنفت أعمال نقل سكان منطقة الرزاز بالدويقة فى حى منشأة ناصر، وهى مناطق خطرة جيولوجيا، وكان قد توقفت عملية النقل لحين الانتهاء من مشروع الأسمرات 3 بمدينة الأسمرات، ليفتح لسكان المناطق العشوائية بالدويقة التى لم يتم نقلها، باب الأمل للعيش حياة آدمية، خاصة بعدما شاهدوا حياة من تم نقلهم للأسمرات .