"سيخ حديد دخل في قلبه".. تفاصيل مصرع أحد أعضاء فرقة سليم سحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ سامح غيث:

تباشر نيابة المعادي، التحقيق في واقعة مصرع أحد نزلاء دار أيتام، على يد زميله داخل الدار، بدائرة قسم شرطة المعادي.

كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا من دار أيتام، يفيد بمصرع أحد النزلاء والذي يبلغ من العمر 17 عامًا، إثر سقوطه على سيخ حديدي بالدار.

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بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى والمتهم نزلاء بدار أيتام بالمعادي، وأن المجني عليه كان أحد أفراد فرقة الموسيقار سليم سحاب.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه والمتهم كانا يمزحان، وخلال ذلك دفع المتهم زميله الذي سقط على سيخ حديدي اخترق قلبه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.