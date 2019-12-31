وزير الإنتاج الحربي: الإرهاب نتيجة لخطاب ديني غير جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

قال اللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، إنه مؤمن تمامًا بأهمية الإنجازات التي تتم في الشأن العام والخطاب الديني، موضحًا أن مصر حققت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة الكثير للقضاء على الإرهاب وتحجيمه، مرجعًا وجوده إلى كونه "نتاج خطاب ديني غير جيد".

جاء ذلك في كلمته بندوة الصالون الشهري لمؤسسة الأهرام عن الشأن العام والخطاب الديني، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وعدد من القيادات الصحفية.

وأضاف العصار أن تجديد الخطاب الديني له أهله وفئته، خاصة أنه يحتوي على علوم كثيرة يجب الإلمام بها مثل الفقه والحديث والقرآن.

وقال: "يجب أن نركز على 3 نقاط مهمة، أولها الجهاد في الإسلام، ثانيا قبول الآخر خاصة في القرى والنجوع، ثالثا السلوكيات والمعاملات".