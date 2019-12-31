كرم جبر: تجديد الخطاب الديني من أخطر قضايا الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قضية تجديد الخطاب الديني من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع والأمن القومي.

جاء ذلك في كلمته بندوة الصالون الشهري لمؤسسة الأهرام عن الشأن العام والخطاب الديني، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، وعدد من القيادات الصحفية.

وأضاف كرم جبر أن الشيوخ كانوا يقضوا وقتهم في المساجد ومعهم ملابسهم وأكلهم وشرابهم في نظريات جدلية ونقاشية ولا يصلون لحل، موضحا ان تلك القضية تقتضي حلولا وتفتح مواضيع وجراح قديمة.

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وأكد أن كل من تصدى لتجديد الخطاب الديني ناله النقد مثل طه حسين وعباس العقاد ومحمد عبده، موضحا ان هناك أسس منها تجديد الحديث الشريف فالبعض يضعنا في أشياء ثانوية مثل أن الكعبة لا تجدد ولا يجلب لها حجارة من الغرب، وهذا ليس المقصود من تجديد الخطاب الديني.

وتابع جبر ان قضية الاستشهاد والانتحار تحتاج رأي قاطع، وأيضا قضية الأوطان والأديان وهل هناك تعارض بينهما.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.