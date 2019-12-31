مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. قرار مهم من المحكمة بشأن تهرب تامر عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. قرار مهم من المحكمة بشأن تهرب تامر عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا المهمة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

أكاديمية الشرطة تنظم الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات، الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، حيث قضوا خلاله يومًا دراسيًا مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجي كليات الحقوق.

وزير العدل يستقبل رئيس نادي القضاة

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار الجليل محمد عبد المحسن زار أمس بتشكيله الجديد، المستشار عمر مروان وزير العدل لتقديم التهنئة له على توليه منصبه.

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"الحشيش فلوسه كتير".. اعترافات تاجري مخدرات بالقطامية

أدلى اثنين من تجار المخدرات بعد ضبطهما في القطامية، باعترافات تفصيلية أمام النيابة.

المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي، في حريق شب داخل مخزن في منطقة السلام، وإرسال تقرير وافٍ به، وحصر التلفيات والخسائر التي ألحقت به.

قرار عاجل من المحكمة بشأن تامر عاشور في "التهرب الضريبي"

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر معارضة الفنان تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، بجلسة 20 يناير المقبل، لتقديم موافقة وزير المالية على التصالح النهائي.