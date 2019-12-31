مصر | انفجار الأورام وحادث محطة مصر.. 7 كوارث هزت العاصمة في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار الأورام وحادث محطة مصر.. 7 كوارث هزت العاصمة في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات وينتهي عام 2019 تاركا خلفه أحداث، ومشاهد مأساوية أثرت في قلوب الشعب المصري، ومن بين تلك الأحداث والكوارث، حادث قطار محطة مصر، وحادث معهد الأورام، وفي السطور التالية، تكشف الخليج 365 أبرز تلك الكوارث:

حريق سوق الخضار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل عدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسكى وقام رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، بعدما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجي، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت تحقيقات نيابة الموسكى الجزئية، أن حريق محلات سوق الخضار بمنطقة العتبة نشب نتيجة ماس كهربائي، وتبين أن النيران امتدت إلى 10 محلات وأحرقت البضائع بأكملها التى توجد داخلها، وتم حصر الخسائر التى وصل حجمها إلى 2 مليون جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن الحريق نشب فجرا داخل إحدى المحلات ونتيجة لضيق الممرات بين المحلات انتقل الحريق وامتد إلى باقي المحلات المجاورة.

8 سيارات إطفاء.. حريق المعرض السوري

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل اندلع بـ "المعرض السوري" ومدينة ملاهي في شارع العريش بمنطقة الهرم، بعدما تلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وتم الدفع بـ8 سيارة إطفاء، وخزان مياه وتم فرض كردونا أمنيا لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإجراء عمليات تبريد بالمكان لعدم تجدد الحريق مرة أخرى، بعدما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق بمركز تجارى ومدينة ملاهى بالهرم.

وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان وبصحبتهم 8 سيارات إطفاء، وخزان مياه وتم محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها قبل امتداداها لباقي المحال التجارية والعقارات المجاورة، وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية أن ماس كهربائي بأحد المحلات المتواجدة بـ"المعرض السوري"، السبب وراء اندلاع النيران، كما تبين تفحم جميع البضائع، والمحلات التجارية، كما تبين أن الحريق امتد للملهي المجاور لقطعة الأرض، المبناه على مساحة 600 مترًا، وتفحم سيارات ملاكي كانت مركونة بجوار المعرض السوري.

حريق هائل بشركة السكر بالهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر بشارع الهرم، بجوار شركة سيد للأدوية، دون وقوع أية خسائر بشرية، وكانت تصاعدت أدخنة من قطعة أرض تابعة لشركة السكر، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وقوة أمنية من قسم شرطة العمرانية، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتبين نشوب الحريق بمجموعة من الهيش كانت متواجدة بالأرض، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأسفر الحريق عن تفحم قطعة الأرض، و12 سيارة خردة كانت متروكة بجوار قطعة الأرض.

حريق هائل بمحطة مصر

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وفى شهر فبراير اندلع حريق هائل داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وأسرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، وكانت قد تلقت عمليات النجدة بلاغ بوقوع حريق داخل المحطة تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وانتقال خبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات، وكان سبب الحريق أن أحد القطارات اصطدم بالرصيف رقم 6 مما أسفر عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 43 آخرين و50 جريحا.

وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، باستقالته، يوم الأربعاء من شهر فبراير الماضى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد انفجار قطار في محطة مصر الرئيسية وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

تفجير معهد الأورام

وفى 5 أغسطس الماضى، اصطدمت 3 سيارات أثناء مرورها أمام معهد الأورام وانفجرت إحداهم وتبين أنها كانت تحوى بداخلها كمية من المتفجرات، مما أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 50 آخرين.

وحددت وزارة الداخلية هوية منفذ الحادث الإرهابي الذي استهدف معهد الأورام، تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية لحركة حسم الإرهابية المشاركين في الحادث، ضبط بعضهم، تتبع الباقين داخل وكرين بمنطق التبين بحلوان، مبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز اطسا بالفيوم، شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق ولقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

حريق ملابس مدينة بنها

مطلع شهر أكتوبر سيطرت قوات الحماية على حريق شب حريق هائل قبل قليل، بمعرض للملابس بمدينة بنها في محافظة القليوبية، أمام موقف بنها العمومي.

وتمكن رجال الدفاع المدني من وقوع كارثة مروعة، وذلك بالتمكن من إطفاء محول كهرباء ديزل قبل انفجاره داخل المعرض، بعدما امتدت النيران والتهمت جميع محتويات المعرض المكون من طابق واحد، ومتواجد على مساحة 2000 متر، وتقدر الخسائر الأولية بما يقرب من 10 ملايين جنيه، وأكد أصحاب المعرض، أن هناك شبهة جنائية وراء الحريق بسبب خلافات مع أصحاب معارض أخرى.

انفجار خط وقود إيتاي البارود بالبحيرة

وقع حريق في خط وقود بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى إصابة 15 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات إيتاى البارود ودمنهور التعليمى وكفر الدوار، وفق ما علن الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات "إيتاي البارود- دمنهور- كفر الدوار"، لاستقبال المصابين من حريق ترعة عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود.