أخبار مصر | 'الصحفيين' تنظم احتفالية لبعثة العمرة في بداية رحلاتها إلى الأراضي المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنظم احتفالية لبعثة العمرة في بداية رحلاتها إلى الأراضي المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة للنشاط حسين الزناتي، مساء اليوم، احتفالية لبعثة العمرة التي تنظمها النقابة لأعضائها وأسرهم، وتسليم الأوراق والتأشيرات الخاصة بهم.

حضر الاحتفالية الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين، وأحد علماء الأوقاف والخبير السياحى لطفي أبوزيد.

وقام الشيخ يسري بشرح مناسك العمرة للمشاركين فيها، وأجاب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول الرحلة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بينما أعرب المشاركين فيها عن ثقتهم في الرحلات التي تقيمها نقابة الصحفيين للزملاء وأسرهم.

وأعلن حسين الزناتي رئيس لجنة الحج والعمرة، عن بدء تنظيم رحلة جديدة للزملاء وأسرهم، والتي سيتم بدء التقديم فيها بدءًا من الغد الأربعاء، وذلك في إطار عدد من الرحلات التي سبت تنفيذها طبقًا لدرجة الإقبال عليها من الزملاء وأسرهم.

وفي نهاية الاحتفالية، قام الزناتي بتكريم الشيخ يسري عزام؛ لما يقدمه في خدمة الدعوة وتعاونه الكبير مع نقابة الصحفيين في شرح مناسك الحج والعمرة، وتقديم شهادة تقدير للخبير السياحي لطفي أبوزيد، لتعاونه مع النقابة.