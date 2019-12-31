أخبار مصر | أمينة شفيق: الدولة أحيت التراث المصري اليهودي من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمينة شفيق: الدولة أحيت التراث المصري اليهودي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، إن الدولة المصرية أحيت التراث المصري اليهودي، وهو في الأساس ملك للشعب المصري كله؛ وذلك بعد ترميمها للمعبد اليهودي، ومقابر اليهود بالبساتين، والتي تعود إلى القرن الثالث الهجري، وسُرقت وتم نهبها، ولكن رممتها الدولة وقامت بصيانتها من جديد، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت خلال أول جلسات الحوار المجتمعي حول "الشأن العام"، والتي تناولت "الشأن العام والخطاب الديني"، والتي انعقدت بمؤسسة الأهرام، أن إسرائيل استغلت الربيع العربي وقامت بنهب وسرقة التراث اليهودي اليمني والعراقي؛ لذا علينا أن نحافظ على التراث المصري اليهودي، مؤكدة أن هذه مهمة وطنية.

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وتابعت: "قبل أن نتحدث عن تجديد الخطاب الديني، يجب أن سنأل هل هناك من يواجه منابع الفكر الإرهابي؟ نحن لسنا في حاجة إلى تجديد خطاب ديني فقط، ولكن إعادة صياغة الفكر من خلال ثورة فكرية، للأسف درسنا تاريخنا بالخطأ، ويجب أن نواجه الثقافة بالفكر".

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد العصاء وزير الإنتاج الحربي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير بعض الصحف القومية.