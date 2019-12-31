أخبار مصر | 'العصار': الإرهاب نتاج لخطاب ديني غير جيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'العصار': الإرهاب نتاج لخطاب ديني غير جيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن الدولة حققت الكثير خلال خمس سنوات، وخلال مسيرة تقدمها تتعرض للتهديدات، والتي من ضمنها الإرهاب، والذي يعتبر نتاجًا لخطاب ديني غير جيد، وهو أمر في منتهى الأهمية.

وأضاف خلال أول جلسات الحوار المجتمعي حول "الشأن العام"، والتي تناولت "الشأن العام والخطاب الديني"، والتي انعقدت بمؤسسة الأهرام، أن تجديد الخطاب الديني له أهله، وليس كل شخص يتصدى للخطاب الديني؛ فعلومه متشعبة ومثيرة، وتحتاج من يفقه فيها، ويكون على مستوى التحدث في ذلك الشأن، مما يتطلب وجود فئة تتصدى لهذا الأمر.

وتابع: "أرى أن نبدأ ونركز في الرسالة التي نتبناها على 3 نقاط مهمين، أولها موضوعات الجهاد في الإسلام، وهذا يؤثر على الشباب بشكل كبير، عن طريق التفسير الخاطئ، وثانيها قبول الآخر، خاصة وأننا في مصر ضروري أن يكون لدينا ثقافة قبول الآخر، والثالثة السلوكيات والمعاملات".

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد العصاء وزير الإنتاج الحربي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير بعض الصحف القومية.