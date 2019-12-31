أخبار مصر | عبدالمحسن سلامة: سيستمر الدور التنويري لمؤسسة 'الأهرام' للأبد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمحسن سلامة: سيستمر الدور التنويري لمؤسسة 'الأهرام' للأبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الحديث عن دولة عصرية دون ثورة فكرية في كل المجالات، هو أمر مستحيل، سواء كانت عن الشأن العام أو الخطاب الديني أو طريقة التفكير، من الصعب الحديث عن حضارة بدون ثورة فكرية تتواكب معها.

وأضاف خلال جلسة حوار مجتمعي حول "الشأن العام"، والتي تناولت "الشأن العام والخطاب الديني"، واستضافتها مؤسسة الأهرام، أن وزير الأوقاف اختار الطريق الصعب، وبدأ سلسلة من النقاشات وخص مؤسسة الأهرام، وهذا يدل على تعاون مشترك مع وزارة الأوقاف تفتخر به الوزارة، ويليق بمؤسسة الأهرام التي يمتد تاريخها لـ144 عامًا، والتي سوف يستمر دورها التنويري للأبد.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد العصاء وزير الإنتاج الحربي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير بعض الصحف القومية.