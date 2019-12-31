أخبار مصر | عمرو عثمان: إعلان نتائج المسح القومي للمخدرات مطلع مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو عثمان: إعلان نتائج المسح القومي للمخدرات مطلع مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أبرز محاور خطة عمل الصندوق خلال عام 2020.

وسيتم إعلان نتائج المسح القومي لمشكلة المخدرات مارس 2020 بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية، حيث يعد أول مسح يشمل كافة محافظات الجمهورية لمعرفة الوضع الحقيقي للتعاطي فى المجتمع المصري حاليا والتعرف على مستجدات الظاهرة وأكثر أنواع المخدرات انتشارا بين الفئات المختلفة‪ ‬وبناءا على نتائج هذا البحث سيتم تحديث الخطة القومية لمواجهة مشكلة المخدرات وإطلاقها فى يونيو 2020.

وأكد على أنه سيتم تنفيذ برامج الوقاية من أضرار المخدرات فى 12 ألف مدرسة و500 مركز شباب على مستوى الجمهورية بجانب إنشاء مقرات لصندوق مكافحة الإدمان فى جامعات سوهاج والإسكندرية وحلوان وجنوب الوادى "لاستثمار طاقات الطلاب وتوعيتهم بأضرار المخدرات، كما أنه من المستهدف أيضا الكشف على 300 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة ‬تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء‪ ‬بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية.

ويتلقي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات أن الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان الاتصالات الواردة على مدار الساعة علي رقم 16023، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.