أخبار مصر | "الفقراء".. أساطير في ليلة رأس السنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفقراء".. أساطير في ليلة رأس السنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحلام الفرحة والسعادة ترفرف في أرواح تعطشت إلى الشعور بشيء جديد، إلا أن الموت وقف أمام رغبتهم، كاشفًا الستار عن وجهه البشع رافضًا الامتثال لرغبتهم، إلا أنهم يلجئون إلى الله ويتضرعون له في خشية، حتى يغرب عن وجههم ذاك الذئب الذي ظل ينهش طفولتهم حتى تلاشت مع الأيام، فيرزقهم الله بالسعادة وفرحة العيد من عنده.

الفقراء والأطفال من الأساطير المتكررة حول ليلة الميلاد ورأس السنة، طالما كانوا محور الحديث والقصص والروايات، في التقرير التالي تستعرض الخليج 365 أبرز القصص التي روت عن الفقراء في أعياد الميلاد.

تعود الأساطير إلى القرون الوسطي، حينما كانت المسيحية تغزو أوربا، في هذه الأثناء كان هناك مجموعة صغيرة من الأطفال المشردين يمكثون في أحد الضيعات، بحديقة الصنوبر، وفي ليلة العيد كانوا يبكون لأنهم لا يوجد معهم المال الذي يسمح لهم بتزين إحدى الشجيرات والاحتفال بالعيد.

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فضلوا يتضرعون إلى الله أملًا في أن يتغير حالهم، حتى أن الله أنزل إليهم ثلوجًا من السماء وباركهم الراهب الذي كان يمر بجوارهم، وجعل الشجرة مزينة بشكل تلقائيين وكأنها تشع نورًا.

كما أنه خلال الحقبة التي ذابت فيها الكنيسة الأوربية في السياسة وكأنهم موكلون من الله بأن يعدلوا ويحكموا وكل ما يرضيهم في الحياة السياسية هو من رضا الله، في هذه الحقبة أهملت الكنيسة دورها الاجتماعي فعاش فقراء أوربا حياة بائسة.

تقول الأساطير أن إحدى الأسر لم تكن تملك مالًا للاحتفال بعيد الميلاد، رأس السنة، أو حتى صناعة طبق طعام على مائدتهم، إلا أنهم صلوا تضرعًا إلى الله، فنزل بمنزلهم عابر سبيل من الأثرياء، وضع لهم مالًا وفيرًا مقابل قطعة خبز، فأعطوها له، ووقع لهم جرامات من الذهب.

لم يخلو الأمر من الأساطير العربية، إذ أن فيروز قد تغنت بأغنية بدى خبركن، والتي تحكي قصة أطفال فقراء لم يملكوا ثمن تزين الشجرة، إلا أن الله رزقهم بسرب من الطيور المهاجر، التي حطت على الشجرة، وأضاءتها، وغفوا عليها ليلتهم.