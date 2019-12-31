أخبار مصر | وكيل "عربية البرلمان: لن نسمح بالغزو التركي على ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "عربية البرلمان: لن نسمح بالغزو التركي على ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مُذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد اتفاق أنقرة مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي، على مُذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية، غير شرعي ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط.

وكشف إمبابي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، السند القانوني لعدم شرعية اتفاق أنقرة مع السراج بالمادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" والذي وافق عليه الليبيون حين حدد الاختصاصات المُخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس مُنفردًا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية، مُؤكدًا أنه قد حان الوقت لاتحاد الدول العربية لاتخاذ موقف واضح وصارم تجاه عدوان تركيا العسكري على دولة ليبيا الشقيقة، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في جميع المحافل الدولية بأن سيادة واستقرار الدول العربية تعد قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، وتابع: "لن نسمح بالغزو التركي على ليبيا".

كما أكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البرلمان التركي سيوافق بكل تأكيد بما لا يدع مجال للشك على إرسال القوات التركية لليبيا أثناء مناقشة الجمعية العامة للبرلمان مُذكرة أردوغان الخميس المقبل.