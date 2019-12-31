أخبار مصر | الوطنية للانتخابات تعلن توقيع الكشف الطبي علي مرشحي الجيزة وملوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوطنية للانتخابات تعلن توقيع الكشف الطبي علي مرشحي الجيزة وملوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 49 لسنة 2019، بشأن توقيع الكشف الطبي المرشحين للانتخابات التكميلية على الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة والدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي بالمنيا، وذلك بعد وفاة نائبيهما وكانت الجهات التي سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم فيها هي:

1-مستشفى أم المصريين العام بالجيزة، وذلك بالنسبة للدائرة الأولى ومقرها الجيزة.

2-مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، وذلك بالنسبة للدائرة السابعة ومقرها ملوى.

هذا وقد نص القرار رقم 45 لسنة 2019 السابق صدوره على أن "تجرى الجهة بكل محافظة الكشوف والفحوص الطبية اللازمة للمرشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له"، أما عن المادة الثالثة من نفس القرار تتضمن "تتلقى لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بكل من الدائرتين".

