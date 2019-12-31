أخبار مصر | التعليم تكشف تفاصيل واقعة طعن طالب داخل الامتحان بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تكشف تفاصيل واقعة طعن طالب داخل الامتحان بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن تفاصيل التحقيق في واقعة طعن طالب بالدقهلية داخل لجنته الامتحانية.

وقال مجاهد في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، إن الطالب الذى تم طعنه يدعى أحمد محمد خالد محمد ويدرس نجارة الأثاث بمدرسة النسايمة المعمارية السنة الثانية قسم "العمال"، بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية وقد تم طعنه في جنبه من قبل ولي أمر احد الطالبات.

وأضاف أنه تم إبلاغ الشرطة واستدعاء الإسعاف ونقل الطالب إلي المستشفي وتم إجراء الإسعافات اللازمة وحالة الطالب مستقرة حاليا، وقد قامت إدارة المنزلة التعليمية باستبعاد كلا من مدير المدرسة ومدير الأمن بها ومازالت الشرطة تقوم بتحقيقاتها.