أخبار مصر | خبير في جراحة العظام والمفاصل بالمركز الطبي العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير في جراحة العظام والمفاصل بالمركز الطبي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الألماني الأستاذ الدكتور فولفجانج كلاوزر خبير جراحة العظام والمفاصل، وذلك لإجراء جراحات المفاصل الصناعية لمفاصل الركبة والحوض وجراحات القدم والكاحل، في الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وحتى وصول الخبير من الساعة 8 ص حتى 2 م ووضع المركز رقما للتواصل للتواصل من خلال رقم الخط الساخن 16221 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.imc.org.eg.