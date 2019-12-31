أخبار مصر | خبير في جراحة العمود الفقري بالمركز الطبي العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير في جراحة العمود الفقري بالمركز الطبي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الهندي الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون شق جراحي وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبي في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، في الفترة من ( 26 - 29 ) يناير 2020.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع وحتى وصول الخبير من الساعة ( 3 م - 5 م ) ووضع المركز الطبي رقما للتواصل وهو رقم الخط الساخن 16221 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمى www.imc.org.eg.