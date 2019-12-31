شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يقرر ترقية عدد من معاوني النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة دفعة ٢٠١٥ من درجة معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

وأرسل النائب العام القرار إلى وزير العدل لاتخاذ إجراءات عرضه على رئاسة الجمهورية للتصديق عليه؛ وبصدور ذلك التصديق يصبح القرار نافذا.