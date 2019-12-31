شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير رسمي للمحتفلين برأس السنة: «الخمور المغشوشة تنتهي بنزيف وعمى» (نص البيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مركز السموم في جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتورة مها غانم المواطنين من تناول الخمور المغشوشة في أعياد الكريسماس (رأس السنة) وذلك لخطورتها الداهمة على المستهلكين.

وذكر المركز، في بيان توضيحي، على لسان الدكتورة سارة غيطاني، أحد الأطباء المتخصصين، اليوم الثلاثاء، جاء نصه: «يحذر مركز السموم المواطنين من تناول الخمور تفاديًا للخمور المغشوشة والمخلوطة بالكحول الميثيلي والسبرتو الأحمر وذلك لما له من أضرار خطيرة بداية من الحمضية الشديدة بالدم قد تتطلب غسيل كلوى فورى إضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي».

وتابع المركز في بيانه: «الخمور المغشوشة والمخلوطة بالسبرتو تسبب نزيف بالمخ وارتشاح شديد وغيبوبة إضافة إلى تأثيرها الشديد على الرؤية والتي قد تنتهي بفقدان البصر والعمى الدائم «.