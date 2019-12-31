شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تغلق باب التسجيل للمتقدمين لعمل رؤساء لجان بالثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت المصادر إلى أن العمل بلجان الثانوية العامة يحتاج إلى قيادة شبابية لسرعة التعامل مع أى أزمة أو مشكلة قد تحدث، لافتة إلى أن الامتحانات هذا العام ستسير بشكل أكثر استقرارا من العامين الماضيين نظرا لأن تجربة البوكليت كانت حديثت العهد خلال السنتين الماضيتين بالنسبة لعناصر المنظومة من طلاب ومعلمين ورؤساء لجان وخلافه.
وكشفت المصادر عن إجراء تحريات أمنية على جميع الأعضاء الذين سيتم اختيارهم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة وذلك عقب الانتهاء من مقابلات الأعضاء، على أن يتم اختيار من تتوافر فيه الشروط المحددة فقط، كما سيتم تدريبهم على مهام عملهم قبل انطلاق الامتحانات بفترة كافية، كما سيتم اختيار أعضاء للعمل كرؤساء لجان أساسيين واحتياطيين للاستعانة بالاحتياطيين فى أى وقت خلال سير الامتحانات.
فيما تواصل الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثانى، تلقى مستندات المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء كنترولات ولجنة إدارة بامتحانات الثانوية العامة للعام الجارى، بمقر الإدارة، حتى 2 يناير المقبل.
وكشفت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على من يريد الترشح الدخول على موقع الوزارة و طبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، وملء البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوي حديث ، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ، ومقترح التطوير.
وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يجب للترشح لأعمال الامتحانات، ألا يكون العضو تم حرمانه من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992 ، وألا يكون قد تمت إحالة المترشح للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والامانة ، ويجب ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.
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